T24 LogoT24 Logo
Haberler

Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

Fısıldama iddialarına açıklama yapılmıştı

25 Ekim 2020 09:48

Şarkıcı Seda Sayan, yeni programı “Çılgın Sayısal Loto” TV 8’de başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan’ın sunuculuğunda saat 21.45’te gerçekleştirildi. Şanslı sayılar 1-13-15-27-59-75 olarak açıklandı. Joker de 28 oldu. Sayan, "Bütün çekilişlerimiz her zaman canlı olarak noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılıyor, çekilişe başlamadan önce noter huzurunda toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı, son teknoloji makinalarda şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor" diye konuştu. 

Fısıldama iddialarına açıklama yapılmıştı

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde 3. dakika 22. saniyesinde bir kişinin “8” ve “32” sayılarını fısıldadığı ve sonrasında da bu sayıların çıktığı iddia edilmişti. Söz konusu iddianın ardından Sisal Şans'tan “Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” açıklaması gelmişti.

 

ETİKETLER

seda sayansayançılgın sayısal lotosundutv8program

Diğer Videolar

CHP'li Kaya "Şu gördüğünüz, AKP'nin 18 yılda sattıklarıdır" dedi; 13 metrelik listeyi yere serdi

Siyaset dünyasından gazeteci Ayşegül Doğan'a destek: Gazetecilik suç değildir!

CHP’li Aydın: Sarayın 4 dakikalık gideri, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

Pakistan'a giden oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yoluna gül serpildi

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anmasına polis engeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için ya solcu olacaksınız...

Cüneyt Özdemir: Amedspor'a yapılanlar ırkçılık değil mi?...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saymaz: Oxford Üniversitesi'nin aşısını güvenilir bulmayan Sağlık Bakanlığı'nın Erciyes Üniversitesi'nin...

Reuters: Taslak metne göre AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak...

Bülent Arınç: İnanıyorum ki ülkemiz acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek...

Bakan Koca aylar sonra açıkladı: Türkiye'de toplam Covid-19 vaka sayısı...

Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için ya solcu olacaksınız...

Cüneyt Özdemir: Amedspor'a yapılanlar ırkçılık değil mi?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24