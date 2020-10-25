Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

Şarkıcı Seda Sayan, yeni programı “Çılgın Sayısal Loto” TV 8’de başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan’ın sunuculuğunda saat 21.45’te gerçekleştirildi. Şanslı sayılar 1-13-15-27-59-75 olarak açıklandı. Joker de 28 oldu. Sayan, "Bütün çekilişlerimiz her zaman canlı olarak noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılıyor, çekilişe başlamadan önce noter huzurunda toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı, son teknoloji makinalarda şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor" diye konuştu.

Fısıldama iddialarına açıklama yapılmıştı

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde 3. dakika 22. saniyesinde bir kişinin “8” ve “32” sayılarını fısıldadığı ve sonrasında da bu sayıların çıktığı iddia edilmişti. Söz konusu iddianın ardından Sisal Şans'tan “Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ‘ses ve müzik’ uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” açıklaması gelmişti.