Seda Sayan: Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i mafya olarak adlandırmıyorum

Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu '40' programının bu hafta konuğu Seda Sayan oldu. Sayan, Alaatttin Çakıcı ve Sedat Peker isimlerinin geçtiği ''Sorunlarınızı çözmek için hiç mafyadan yardım istedin mi?' sorusuna ''Hiçbir zaman. Ben o iki ismi mafya olarak görmüyorum. İş insanı olarak görüyorum. Bu kullanılan tabir de hiç hoşuma gitmedi. Onlar benim dostlarım ve öyle görüyorum" yanıtını verdi.

Jülide Ateş Sayan'a "O dönem prestij müzik yılları Mahzun Kırmızıgül ile gürültülü bir şekilde ayrılıyorsunuz. O dönem senin mafyadan yardım aldığın haberleri ortaya çıkıyor. Alaattin Çakıcı'nın da sana yardım ettiği haberleri çıkıyor. Gökhan Şükür'le Sedar Peker'in bir davetinde tanışıyorsunuz. Türkiye'de mafyanın en etkili döneminde sen de büyük bir isimdin ve sahnedeydin" dedi ve "Bu iki güç entegre oldu mu, sorunlarını çözmek için hiç mafyadan yardım istedin mi?" sorularını yöneltti.

Sayan bu soruya şu yanıtı verdi;

"Hiçbir zaman. Ki ben bu kişileri mafya değil iş insanı olarak görüyorum. Bu tabirler hiç hoşuma gitmedi. İkisi de idealleri olan iki adam. Bence siz de böyle bahsetmemelisiniz. İkisi de dostlarım."