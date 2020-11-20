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Seçim vaatleri arasındaydı; İmamoğlu'ndan Mahalle Evleri açılışı: Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret etti

20 Kasım 2020 16:50

Seçim kampanyasında vaatleri arasında bulunan ve açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor” dedi. 

İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ile Murat Yazıcı eşlik etti. İmamoğlu, seçim vaatleri arasında bulunan Mahalle Evleri için şunları söyledi; 

“Şu anda, şehrin birçok duygularının var olduğu mahallelerdeyiz. Mahallerden birindeyiz: Şehir, aslında orada kuluçkalanıyor, büyüyor. Bütüncül olarak eksiğimiz varsa, hatamız varsa, doğrularımız varsa ya da ne kadar doğruysa, hepsi burada var. Kimse, kimseye suç atmasın yani; o mahalle öbür mahalleye, o semt diğer semte… Hepsi, bir bütün. Onun için bu mahallelerdeki kurguya katkı sunduğumuz zaman, birazcık dokunsak, yeter. Çünkü, bizim insanlarımız, çok güzel insanlar. Sadece küçük dokunuşlar, onları bir araya getirebilmek, konuşturabilmek, gelişimine katkı sunabilmek… Bunun bir sıkıntılı tarafı şu: Akşam hamuru yoğur, fırına koy, sabah da al; olmuyor. Bunun ürünü; 5-10-15-20 yıl, bazen 25 yıla kadar gidebiliyor. Ama bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor. Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.”

Mahalle evleri seçim vaatleri arasındaydı

İmamoğlu, seçim kampanyasında, “Komşulukları canlandırmak için Mahalle Evleri açacağız” demişti. İmamoğlu, Mahalle Evleri’yle ilgili şöyle konuşmuştu. 

“Mahalle evleri aracılığı ile uzun zamandır kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü canlandıracağız. Mahalle ölçeğinde kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artıracak, eğitim destek, kültür-sanat faaliyetlerini İstanbul'un her noktasına yayacağız. Toplu organizasyonlara ve özel günlere ev sahipliği yapabilecek mekanlar yapacağız. Mahalleli atölye, kına gecesi, nişan, taziye, doğum günü kutlamaları, maç izleme vb. ortak etkinlikleri için yer sıkıntısı yaşamayacak. Mahalle evleri sayesinde 4.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Gençlerin bir arada eğlenip öğrenmelerini sağlayacak, gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti, ders destek eğitimleri, bireysel gelişim programları, kültür-sanat etkinlikleri, oyun alanları, sportif faaliyet olanakları oluşturacağız. Mahalleliye tiyatro, fotoğraf, müzik vb. alanlarda kurslar açacağız, insanların yeteneklerini keşfetmelerine öncü olacağız.”

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