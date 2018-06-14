Seçim sonuçlarını ‘Entel Oyvermez Partisi' mi belirleyecek?

Seçimin kaderini sandığa gitmeyen seçmenlerin belirleyeceğini ifade eden Sinan Bozdemir, bu kişilere 'entel oyvermez partisi' adını verdiklerini belirtti. Son 15 senede hemen hemen bütün seçimlerin "tatile denk getirildiğini" söyleyen Bozdemir, "Yalnızca 1 kasım 2015 seçimleri denk gelmedi. O gün de tatil olsun diye önündeki ve arkasındaki günleri tatil yaptılar. Bunun tek bir sebebi var, sandığa gitmeyen seçmenin yani entel oyvermez düşün motivasyondan dolayı seçim günü sandık günü başka bir lokasyonda olamasını, erinmesini sağlamak içindir" açıklamasında bulundu. Entel oyvermez seçmenin kimliğini ortaya çıkarmak için bir araştırma yaptıklarını ifade eden Bozdemir, şunları kaydetti: "Türkiye halkının ortalaması yüzde 22'si gazete okumaz, fakat entel oyvermezlerin yani sandığa gitmeyenlerin yüzde 10'u gazete okumaz. yani bu kişi ortalama bir vatandaşımızdan çok daha bilgili ve dünyayı takip ediyor. Peki bu kişi ne okur? Türk halkının okuduğu standart gazetleri vardır. Yüzde 50 Hürriyet, sözcü ve posta okurlar. entel oyvermezlerde ise bu oran yüzde 75'e çıkıyor. Yani seçimde sandığa gitmeyen seçmen daha çok merkezdeki medyayı takip ediyor. Ama bir diğer nokta da bu seçmen Sözcü gazetesini ortalama Türk halkına göre daha çok okumuyor. Yani bu kitle kendini politik görmüyor. Merkezde yer alıyor. iktidara yakın gazete ve televizyonları takip etmiyor. ama siz bu kitleye sadece siyaset verdiğinizde sizi de takip etmiyor. Peki hangi televizyonları izliyor? Sandığa gitmeyen seçmen Bihter ve Behlül'ü izliyor. Halk TV'yi normal oranda, iktidara yakın kanalları ortalamanın altında izliyor. Sandığa gitmeyen seçmen en çok Kanal D'yi izliyor" Bozdemir, bu seçmenin kendisini şöyle tanımladığını açıkladı: "Entel oyvermezlerin yüzde 61'i kendini Atatürtkçü, laik, sosyal demokrat ulusalcı olarak tanımlıyor. Entel oyvermez kişisinin kimliği Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine çok yakındır."