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Seçim çalışmaları başladı; AKP'li belediye CHP'nin çadırına müdahale etti

26 Nisan 2018 17:42

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe Samandıra Meydanı'nda kurduğu seçim çadırına Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi. AKP'li belediyeye sert tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Kamu gücünü muhalefete karşı sopa olarak kullananlara bunun hesabını soracağız. Böyle ucuz numaralarla bizi engelleyemezler. Ne yapsanız boş kaybedeceksiniz” dedi. AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde CHP'nin Samandıra Meydanı'nda gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına müdahale etti. CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı tarafından Samandıra Meydanı'nda kurulan çadır, AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından söküldü. Yaklaşık 40-50 kişiden oluşan zabıta ekibi, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in talimatını uyguladıklarını belirterek hiçbir gerekçe göstermeden CHP'nin seçim çadırını bulunduğu yerden zorla kaldırdı. Zabıta ekiplerinin müdahalesine CHP'liler ve çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi. Müdahale sırasında CHP'li Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin ile zabıta müdürü arasında da tartışma yaşandı.

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