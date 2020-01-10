Sesi açmayı unutmayın; T24 Akustik başlıyor

Müzik dinlemeden hiçbir şey yapamayanlara, kulağında her sabah bir şarkıyla uyananlara, her şeyi o gün çalan şarkıyla hatırlayanlara müjde! T24’te artık müzik de var!

Müzisyenlerle biraz gündelik hayattan biraz sanattan biraz şimdiki zamandan konuşuyoruz. Onlara kulaklarında çalan şarkıları, unutulmaz anlarının kaydını tutan müzikleri, çocukken en sevdiği enstrümanları, sahnede olmanın nasıl bir şey olduğunu soruyoruz. Yetinmiyor, anlık hücum kayıt girişimlerinde de bulunuyoruz.

Müzikli sohbet programımız Akustik24 Ayşen Güven’in sunumuyla her hafta T24'te

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