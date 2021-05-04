Sebze halleri alımı durdurdu, bir üretici elinde kalan tonlarca mahsulü çöpe döktü

Antalya'da, sebze-meyve üreticilerinin ürünlerini çöpe döktükleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Üreticiler, kilosu 8-10 lira edecek ürünlerini 2 liradan satmaya hazır şekilde komisyonculara gitseler de alım yapılmaması nedeniyle protesto amaçlı yetiştirdikleri sebzeleri çöpe döktüler.

Bir üretici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çöpe giden ürünleri Türkiye'den bir zincir marketin kilosunu 1 liraya almaya çalışarak fırsatçılık yaptığını yazdı. Marketin kilosunu 1 liradan almak istediği biberi 13 liraya sattığı yazıldı.

Üreticinin sosyal medyadan paylaştıkları şu şekilde:

"Bu gördüğünüz rezalet tam da bugün gerçekleşti. Antalya’nın birçok ilçesinde sebze halleri mahsül alımını durdurdu. Çiftçiler 8-10 liraya satacakları ürünleri 2 liraya zararına satma pahasına hallere götürdü ama sonuç bu! Kendi emeklerini kendi elleriyle çöpe döktüler!

"Sadece benim ailem bir haftadır satmak için sırada beklediğimiz, zararına topladığımız 1 ton mahsülü çöpe döktü, hala ağaçların başında bekleyen tonlarca mahsül var. Bu insanların emeklerini çöpe döktürenler, üreticiye en ufak bir destek vermeden kapıları, pazarları kapatanlardır.

"Bu mahsüller çöpe dökülürken kaç insan aç peki? Kime destek verdiniz? Nerde devlet müdahalesi? İç piyasadaki bu dengesizliğin, bu aç insanların karşısına çıkmaya utanmayacak mısınız eyy yönetemeyenler!

"Fırsatçı Migros sebze halindeki komisyonları arayıp zararına toplanan 2,5 lira satış fiyatı olan biberi 1 liraya verirseniz bilmem kaç ton alacağız pazarlığı yapıyordu. Migros’taki etiket fiyatı ise 13 lira, ON ÜÇ LİRA!

"Hiçbir destekte bulunmadığınız, mahsülünden gelir elde edecekleri dönemde emeğini çöpe döktürdüğünüz üreticiler her şeyin fiyatının kat kat arttığı bu dönemde borçlarını kapatıp üretime nasıl devam edecekler? Bankalar kapımıza dayandığında siz nerede olacaksınız ey yönetemeyenler."

Kaynak: Artı Gerçek