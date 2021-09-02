Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri ile birlikte Sazlıdere Barajı’nda 31 Ağustos günü denetim yapıldı.