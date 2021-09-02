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Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı

3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı

02 Eylül 2021 20:29

Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini dolduran, kurutan ve şeklini değiştiren 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi.
 
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri ile birlikte Sazlıdere Barajı’nda 31 Ağustos günü denetim yapıldı.
 
Bu denetimlerde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerinin doldurulduğu, kurutulduğu; şeklini değiştirme çalışmaları yapıldığı tespit edildi.
 
Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzasında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerin doldurulması, kurutulması ve şeklinin değiştirilmesi faaliyetlerinde bulunan 3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
 
Kaynak: İHA
sazlıderebaraj

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