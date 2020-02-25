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Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK ile barışsın öbür gün dağdasınız

25 Şubat 2020 11:23

Gazeteci İsmail Saymaz ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında HDP, FETÖ ve PKK tartışması yaşandı. Saymaz'ın, CHP'li belediyelerde HDP'liler ve KHK'lıların çalıştırılmaması gerektiğini savunan Perinçek'e verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Perinçek'in "Hala FETÖ'ye kol kanat geriyorsunuz" ifadelerine sinirlenen Saymaz, "Türkiye'de milyonlarca insanı terörist ilan ederek mi olacak bu işler. Ve bunu da dağda PKK'yı ziyaret etmiş Perinçek'ten mi öğreneceğiz. Yarın Çin PKK ile barışsın öbür gün dağdasınız Doğu bey"  dedi.

CNNTürk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında HDP kongresi ve kongrede verilen mesajlar tartışıldı. Hiçbir HDP'linin olmadığı yayın sırasında HDP ile CHP arasında bir ittifak olduğu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bu ittifakın artık görünür olması gerektiği yönündeki mesajları tartışıldı. 

Canlı yayın sırasında büyüyen tartışmada Doğu Perinçek, CHP'li belediyelerin HDP'lileri işe aldığını ifade ederek, "CHP'li belediyeler PKK'lıları işe alıyor" dedi. Sözlerinin devamında "İstanbul Belediyesi'nde HDP'liler çalışıyor, HDP'liler" diyen Perinçek'e tepki gösteren Saymaz, "İstanbul Belediyesi'nde HDP'liler çalışamaz mı? HDP'liler aç mı kalsın? Kayyum'un atandığı belediyelerde HDP'liler yok mu?" diye sordu. 

Tartışmanın büyümesi üzerine verilen reklam arası sonrası, Perinçek, Saymaz'a "Saçmalıyorsun" diyerek, "Hâlâ FETÖ'ye kol kanat geriyorsunuz" ifadesiyle görüşlerini savunmaya devam etti. 

Perinçek'in sözleri üzerine sinirlenen Saymaz, "Türkiye'de milyonlarca insanı terörist ilan ederek mi olacak bu işler. Ve bunu da dağda PKK'yı ziyaret etmiş Perinçek'ten mi öğreneceğiz. Yarın Çin PKK ile barışsın öbür gün dağdasınız Doğu bey" ifadesini kullandı. 

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