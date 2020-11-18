Saygı'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Halk, adaleti tartışmaya açmanı istiyor"

Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ercüment Çözer'in peşinde olan polis, Çözer'in işlenen cinayetlerle ilişkisini açığa çıkarmaya çalışıyor. Sabah programı yapan Hasret Yakar ise kanala reytingleri yükseltme sözü vererek, soruşturmayı yürüten savcı ile yakınlaşıyor.

Savcı Halit katillerin yakalanması için bir büyük plan yapar. Helen ve Savaş’ın cinayet işlemeye devam edip etmeme konusunda farklı fikirleri oluşur.



