Saygı dizisinde 'Rabia Naz Vatan' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi...

BluTV'de yayınlanan 'Saygı' dizisinde Giresun Eynesil'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'a ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı 'Çorlu tren katliamı'na yer verilen sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Miray Daner ve Boran Kuzum'un sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide Rabia Naz'ın ölümüne, kadın cinayetlerine ve Çorlu tren katliamına yer verildi.

Dizide 'Helen' karakterini canlandıran Miray Daner şunları söylüyor;

"Tren devriliyor 25 kişi çoluk çocuk can veriyor kimse hesap vermiyor. Küçücük kıza arkası sağlam biri arabayla çarpıyor, intihar etti diyorlar. Babası itiraz edince de deli raporu verip gönderiyorlar."