Ukraynalı çift siren sesleri arasında evlendi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından dün sabah saatlerinde Kiev başta olmak üzere birçok şehre askeri operasyon başlatan Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın kentlerine hava saldırısını sürdürdü. Tüm bunlar yaşanırken Mayıs ayında evlenmeyi planlayan bir çift, savaş ile birlikte bütün geleceklerini değiştirerek soluğu bir kilisede aldı ve evlendi.

Ukrayna’da yaşayan Yaryna Arieva ve sevgilisi Sviatoslav Fursin, Putin’in Rus askerlerini Ukrayna’ya yönlendirmesiyle birlikte soluğu bir kilisede aldı. Kiev’de sirenlerin yoğun bir şekilde uyarıda bulunduğu bir anda sevgilisiyle evlenmek istediğine karar veren Arieva ve Fursin’in görüntüleri ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’de gündem oldu.

"Çok korkutucuydu fakat bu hayatımın en güzel günüydü"

ABD'nin medya kuruluşlarından CNN'nin yayınladığı video Ukrayna'da savaşın içine uyanan insanların yaşamlarının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Arieva, “Çok korkutucuydu fakat bu hayatımın en güzel günüydü. Normalde 6 Mayıs’ta Dnieper Nehri’ne bakan terası olan bir restoranda evlenecektik” diyerek hislerini anlattı.

21 yaşındaki Arieva, bir an önce evlenmek istediklerine karar verdiklerini söyledi. Çift, ülkeden ayrılmayı düşünmediklerini açıklarken, yerel Kara Savunma Merkezi’ne başvurarak savaşta gönüllü olmaya hazırlandıklarını da dile getirdi.