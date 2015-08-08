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Savaşın ayırdığı çiftten 16 yıl sonra gelen ilk öpücük

08 Ağustos 2015 16:59

The New York Times, Modern Love isimli köşesinde okuyuculardan gelen aşk hikayelerine yer veriyor. Köşede son olarak Nikolina Kulidzan isimli okuyucunun hikayesi, Londra temelli animasyon stüdyosu Moth’un hazırladığı video ile yayınlandı. “A Kiss, Deferred” isimli video, Kulidzan’ın 90’ların başında Bosna’daki ilk aşkı Marko’yla olan ilişkisini anlatıyor. Birbirlerine aşık olan iki gencin arasına etnik farklılıklar ve koskoca bir iç savaş giriyor. Tam 16 yıl boyunca birbirlerinden haber alamayan sevgililerin kopmaya yüz tutan ilişkisi, 16 yıl sonra Marko’dan gelen bir e-mail’le tekrar alevleniyor. Nikolaina Kulidzan ve Marko’nun her şeye rağmen ayakta kalan aşkları, müthiş bir animasyonla anlatılıyor. Nikolina Kulidzan tarafından yazılan, Moth Collective tarafından animasyonu hazırlanan “A Kiss, Deferred”i aşağıda izleyebilirsiniz.

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