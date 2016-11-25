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Savaş Vadisi fragman

25 Kasım 2016 20:18

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu’ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı’nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası’na layık görülen vicdani retçisi olur. Film, bu tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. Usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson'ın on yıl aradan sonra çektiği savaş filminin oyuncu kadrosunda Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Luke Bracey, Teresa Palmer ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosun ise Andrew Knight ve Robert Schenkkan'a ait.

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Savaş Vadisifragman

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