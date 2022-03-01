Savaş oyunu görüntülerini 'Kiev'de uçaksavar atışları' olarak yayınlayan CNNTürk'ten açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken yapılan yayında Savaş oyunu görüntülerini 'Kiev'de uçak savar atışları' olarak servis eden CNNTürk, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Görüntünün kurgu olduğu şüphesi oluşunca hemen yayından alınmış ve bir daha da ekrana getirilmemiştir" denildi.

Pazartesi akşamı yapılan bir yayında, görüntülerin ekrana getirildiği CNNTürk'te moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.

Görüntülerin bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı savaş oyununa ait olduğunun anlaşılması ve konunun sosyal medyada gündem olması sonrası CNN Türk'ten açıklama geldi. Açıklamada, görüntüyü yayınlayan personel ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kanaldan yapılan açıklama şöyle:

"28 Şubat gününün ilk saatlerinde, sabaha karşı 02.44’te CNN TÜRK ekranlarına Ukrayna’daki savaşa ait olduğu düşüncesiyle sonrasında kurgu olduğu anlaşılan bir görüntü yayınlanmıştır. Görüntü, konuklar gelişmeleri değerlendirirken tam olarak üç dakika on saniye ekranda kalmıştır. Görüntünün kurgu olduğu şüphesi oluşunca hemen yayından alınmış ve bir daha da ekrana getirilmemiştir.

Konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kurgu görüntünün ekrana verilmesine neden olan personel savunmasında; “Kendisinin şahsen güvendiği bir haber kaynağından gelmesi nedeniyle görüntüyü önizleme yapmadan ekrana verdiğini, ancak kurgu olduğu farkedilir farkedilmez uyarı aldığını ve ekrandan görüntüyü çektiğini” söylemiştir. Yaptığı hata nedeniyle özür dilemiştir.

CNN TÜRK’ün önceliği, haberi izleyiciye en hızlı şekilde ve doğru bilgiyle sunmaktır. Dolayısıyla kontrol edilmeden bir görüntünün veya bilginin ekrana yansıtılmaması temel ilkemizdir. Konuyla ilgili sorumluluğu bulunan söz konusu personelle ilgili işlem başlatılmıştır."