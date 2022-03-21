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Savaş karşıtı Ruslar | "Türkiye'ye geldim çünkü normal hayatımı sürdürememeye başladım"

"Her gün ağlıyordum, her gün korku duyuyordum"

21 Mart 2022 21:24

Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan Türkiye'ye gelen muhalif aktivistler, gazeteciler, sanatçılar ve cezaevi tehdidiyle karşı karşıya kalan sıradan vatandaşlar oldu. 

Ülkeyi terk eden sanatçılardan Philipp Çekunov, "Rusya'dan kaçtım çünkü politik gündemin dışına çıkarak yaşamak mümkün değil. Dışarıdan Rusya vatandaşlarına sokağa çıkmadıkları için yargılayanlar çok. Ancak sokağa çıkamıyoruz çünkü bu suç. Resmi ideolojiye ters düşen görüşlerinizi ifade edemiyorsunuz'' dedi. 

Bir Rus vatandaşı da "Türkiye'ye geldim çünkü savaş başladıktan sonra normal hayatımı sürdürememeye başladım. Her gün ağlıyordum, her gün korku duyuyordum. Benim için gerçekten çok stresliydi. Ülkeyi terk etme kararını vermek zordu. Savaşın başladığı ilk birkaç gün sadece oturup haber okudum, şoktaydım. Sonra bazı arkadaşlarım ülkeyi terk etmeye başladı. Ben de o zaman karar verdim" ifadelerini kullandı. 

 

 

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