Savaş Dalançıkar tarafından öldürülen Gamze Pala için kadınlar çiçek bıraktı: 'Bir daha kadın ölecekse herkes ölsün'

Rize'nin Fındıklı ilçesinde alınan bilgiye göre, Savaş Dalançıkar isimli erkek tarafından kendisiyle görüşmeyi reddettiği gerekçesiyle boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına kadınlar çiçek bıraktı.

Cinayete tepki gösteren Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar “Lütfen bir kadın ölecekse herkes ölsün” ifadesini kullandı.

Hanedar burada yaptığı konuşmada, bu olayın bir aşk değil sapıklık olduğunu dile getirerek “Kadının ne kadar değerli olduğunu vurgulayalım her yerde. Ne hakla bir insanın canına kıyabiliyorsun? nasıl görüyorsun kendinde bu hakkı? Benim bildiğim aşk insanı yaşatır, herkes de bunu böyle bilir, şiirlerde, hikayelerde böyle okuruz. Eğer bu aşk öldürdüyse, bu sapık bir düşüncedir. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, hepimizin başı sağolsun. Lütfen bir daha kadın ölecekse, herkes ölsün” ifadesini kullandı.

Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Savaş Dalançıkar isimli erkek, sevdiğini söylediği Gamze Pala'yı kendisiyle görüşmeyi reddedince silahla vurdu. 15 Nisan (Dün) saat 22.00 sularında Pala’ya yaptığı saldırıda Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gamze Pala'nın AKP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 27 Mart'ta Rize'de Cumhuriyet Caddesi'nde bir akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt, boşandığı erkek A.R.H'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ağır yaralan Kurt, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saplantılı aşığı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala’nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı. Olaya tepki gösteren Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar “Lütfen bir kadın ölecekse herkes ölsün” ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Rize’nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantılı olan 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi’nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Uzun süredir peşinde koştuğu ve bir türlü olumlu yanıt alamadığı kadını kafasına takan saplantılı aşık Dalançıkar, önce ateş ettiği ancak öldürmeyi başaramadığı kadının boğazını cebinden çıkardığı bıçakla kesti. Olay sonrası Pala hayatını kaybederken, Dalançıkar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar Pala’nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakarak olayı protesto etti. Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar burada yaptığı konuşmada, bu olayın bir aşk değil sapıklık olduğunu dile getirerek “Kadının ne kadar değerli olduğunu vurgulayalım her yerde. Ne hakla bir insanın canına kıyabiliyorsun ? nasıl görüyorsun kendinde bu hakkı ? Benim bildiği aşk insanı yaşatır, herkes de bunu böyle bilir, şiirlerde, hikayelerde böyle okuruz. Eğer bu aşk öldürdüyse, bu sapık bir düşüncedir. Daha fazla birşey söylemek istemiyorum, hepimizin başı sağolsun. Lütfen bir daha kadın ölecekse, herkes ölsün” ifadelerini kullandı.