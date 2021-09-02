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Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü

02 Eylül 2021 20:19

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuda satın alacak gibi incelediği altın bileziği çalan şüpheli yakalandı.
 
Kuyumcuya müşteri gibi gelen 21 yaşındaki Ahmet D. isimli şahıs gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi.
 
10 bin TL değerindeki bileziği inceleyen Ahmet D., kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla elindeki bilezikle kaçtı.
 
Kuyumcu, şahsın arkasından koşmaya başladı ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi.
 
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti.
 
Çevrede arama yapan ekipler, kuyumcuya 500 metre uzaklıktaki bir cami içerisinde Ahmet D.’yi kıyafetini değiştirirken yakaladı. Çaldığı bilezik de şahsın cebinden çıktı.
 
Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 
Kaynak: İHA
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