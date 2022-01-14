Saruhan Oluç'tan Yeni Şafak'a cevap: Bu karanlık bir hedef gösterme faaliyeti; her türlü olumsuzluğun sorumluluğu Yenişafak ve arkasındaki ailededir

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Yenişafak'ın HDP'li 18 milletvekilinin şahsı ve aileleri ile ilgili yaptığı gazete manşetine meclis kürsüsünde yaptığı konuşmayla cevap verdi. HDP'li Oluç, Yenişafak'ın dün çıkan manşeti'nin gazetecilik faaliyeti ve basın ahlakına uygun olmadığını belirterek "O paçavra bugünkü sayısında 18 vekilimizi hedef gösterdi. Gazetecilik, basın ahlakı, siyasi ahlak, insani ahlakın hepsi yerle bir. Bu bir operasyon faaliyeti. Karanlık bir hedef gösterme faaliyeti. Biliyoruz. Bakın Hrant Dink, Tahir Elçi böyle katledildi. Milletvekillerimizin herhangi birinin başına gelecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu Yenişafak yazı işlerinde, yönetiminde ve Yenişafak'ın arkasındaki ailededir" dedi.

Yenişafak gazetesi, 13 Ocak tarihinde HDP'li 18 milletvekilinin ve ailelerinin PKK ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği bir manşetle çıktı. Bunun üzerine Saruhan Oluç, meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile yayınlanan habere cevap verdi. Oluç, kürsüdeki konuşmasında bu haberin basın, siyasi ve insani ahlaka uygun olmadığını belirterek AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a "İnsanların aileleri ile uğraşılmaz" sözlerini hatırlattı.

"Gazete diye ortada dolaşan bir paçavra var; Yenişafak"

"18 vekilden herhangi birinin başına gelecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu bu Yenişafak yazı işlerinde, yönetiminde ve Yenişafak'ın arkasındaki ailededir" diyen Oluç konuşmasında şunları söyledi:

"Gazete diye ortada dolaşan bir paçavra var; Yenişafak. Bu iktidarın yayın organı. O paçavradan söz etmek istiyorum size. O paçavra bugünkü sayısında 18 vekilimizi hedef gösterdi. Sayın Cahit Özkan, hani siz biraz evvel dediniz ya; 'Masumiyet karinesi' diye, dediniz ya; 'İnsanların aileleri ile uğraşılmaz' diye. İşte bu paçavranız var ya sizin bu paçavranız. Bu paçavra, masumiyet karinesini çiğnedi. İnsanların aileleriyle ilgili yayın yapıp fotoğraflarını kullandı. Kimisinin kardeşine, kimisinin dayısına, kimisinin amcasına, kimisinin kayınına sataştı.

"Kürt sorunu budur işte"

Bu bir gazetecilik faaliyeti mi? Değil. Basın ahlakı var mı? Yok. Siyasi ahlak, insani ahlak var mı? Yok. Hepsi yerle bir. Bu bir operasyon faaliyeti biliyorum. Karanlık bir hedef gösterme faaliyeti. Biliyoruz. Bakın Hrant Dink böyle katledildi. Tahir Elçi'yi bir alçak hedef gösterdiği için katledildi. 6-7 Eylül olaylarının kıvılcımı sahte manşetlerle çakıldı. İşte bu Yenişafak paçavrası şimdi bunu yapıyor. O 18 vekilden herhangi birinin başına gelecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu bu Yenişafak yazı işlerinde, yönetiminde ve Yenişafak'ın arkasındaki ailededir. Açıkça söylüyoruz bunu bütün halka ilan ediyoruz. İşte Kürt sorunu nedir? diyorsunuz ya, çözülmemiş diyoruz ya; Kürt sorunu işte bu ilkel kafa, bu ilkel zihniyet nedeniyle çözülemedi bugüne kadar. Kürt sorunu budur işte."