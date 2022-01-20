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Sarp Sınır Kapısında bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

11 kutu içerisinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

20 Ocak 2022 14:00

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı G.K’nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın sağ yolcu koltuğunun önündeki ayak boşluğunda, arka koltuğunun üzerinde, arka koltuğun önündeki ayak boşluğunda, aracın bagaj kısmında ve aracın stepne boşluğunda olmak üzere kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 11 kutu içerisinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

su kaplumbağasıSarp Sınır KapısıKaçakçılıkGürcistan

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