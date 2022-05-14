Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunu görüntüleyen CHP'li Kaya: Burada insani bir dram var

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk nakliyecilerin Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçişlerinde yaşadıkları sıkıntıların aylar geçmesine karşın çözülmediğine dikkat çekerek, “Burada insani bir dram var. Bu meseleyi çözmesi gerekenler maalesef bu sıkıntıyı görmüyor, duymuyor ve çözmüyor. Olan tırcılarımıza oluyor, olan Türk nakliyecilerine oluyor. Vicdan diyorum, merhamet diyorum” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Artvin-Sarp sahil yolunda geçiş sırası bekleyen tırların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğu görüntüleyerek açıklama yaptı. Kaya, çektiği videoda şunları söyledi:

"Artvin-Sarp sahil yolunda kilometrelerce uzunluğunda tır kuyruğu var. Tır şoförlerimiz burada büyük mağduriyet yaşıyor. Bazıları aracında uyuyor, bazıları masasını sandalyesini atmış yemeğini burada yiyor. Çünkü yemek yiyebileceği, çay içebileceği, duşunu alabileceği, bu bekleme sırasında vakit geçirebileceği mekanlar yok. Geçiş sırası alabilmek için maalesef ilkel şartlarda saatlerce, günlerce, bazen haftalarca burada beklemek durumunda kalıyorlar.

Türk tırcılarımız Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 1 haftada tamamlamaları gereken turu belki de bir ayda tamamlayamıyorlar, çoluğundan çocuğundan ayrı kalıyorlar. Şoförlerimizin bekledikleri yerlerde sosyal ihtiyaçlarını, insani ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar yok. Burada büyük sıkıntı içinde ekmek kazanma, çoluklarına çocuklarına ekmek götürme mücadelesi veriyorlar. Önümüzde kuyruk 20 -30 kilometreden fazla. Tırların bekleme süresi ne kadar devam edecek bir taraftan yağmur yağıyor, hava soğuk, çekilir gibi değil.

Bu mağduriyeti meclis gündemine, basının ve kamuoyunun gündemine getirmemize rağmen, aradan aylar geçmiş olmasına rağmen bir adım yol alamadık. Burada insani bir dram var. Bu şartlar bu koşullar gerçekten çekilir gibi değil. Bu meseleyi çözmesi gerekenler maalesef bu sıkıntıyı görmüyor, duymuyor ve çözmüyor. Olan tırcılarımıza oluyor, olan Türk nakliyecilerine oluyor. Vicdan diyorum, merhamet diyorum bu insanlara gerçekten üzülüyorum. Bir an önce bu sıkıntının çözülmesi lazım.” (ANKA)