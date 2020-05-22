T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sarp Sınır Kapısı'nda şaşırtan görüntü; başıboş dolaştılar...

22 Mayıs 2020 11:17

Türkiye’nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı durumunda olan Sarp Sınır Kapısı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatıldı. Yoğunluğun azaldığı Sarp Gümrük Kapısı önünde, bölge halkının otlaması için bıraktığı büyükbaş hayvanlar başıboş dolaştı. 

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin Gürcistan sınırından, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatılmıştı. Bu kararın ardından yoğunluğun yaşandığı gümrük kapısı sessizliğe büründü. 
Hayvancılıkla uğraşan bölge halkının, otlamaları için bıraktığı büyükbaş hayvanlar gümrük kapısında başıboş dolaşınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Çekilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların Sarp Gümrük kapısının araç giriş ve çıkışların yer aldığı bölümde başı baş dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin internette yüklenmesinin ardından kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. 

ETİKETLER

habervideosarp sınır kapısıgürcistansınırkafkastabüyükbaş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24