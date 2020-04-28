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Ev partisine baskın; şarkıcı Yusuf Gültekin'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

28 Nisan 2020 13:31

İstanbul Bağcılar’da bir rezidansta yeni tip Koronavirüs salgınına rağmen parti yaparak sosyal medyada paylaşanların bulunduğu eve polis baskını yapıldı. Emniyete götürülen şahıslara Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesilerek adli işlem yapıldı. Partideki iki kardeşin önceden Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıkarken şarkıcı Yusuf Gültekin’in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da 10 kişilik bir grup bir araya gelerek parti yaptı. Koronavirüs salgınını umursamayan şahıslar  o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu adresi tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Baskında neye uğradığını şaşıran 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüsna E., Merve B.,Ender A., Önder A., sanatçı Yusuf Gültekin, Mustafa Ş., Berkay D., Fatih A., Halil İbrahim B. ve Çağatay Ç. Hıfzısıhha Kanununa Muhalefetten idari para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında ikiz kardeşler Ender ve Önder A’nın geçmişte Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıktı. Öte yandan yine gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Yusuf Gültekin’in de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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