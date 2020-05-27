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Şarkıcı Simge Sağın'ın canlı yayında duygulandığı anlar; hayallerinden biri gerçek oldu

27 Mayıs 2020 12:00

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünden korunmak için vatandaşlar evlerinde kendilerini karantina altına alıyor. Karantinada olan şarkıcı Simge Sağın da katıldığı bir canlı yayında su kuyusu açmak istediğini belirtti.

Şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayınında yurtdışında su kuyusu açmak istediğini dile getirdi. Sağın'ın “Yapmam gerekenler listesinde ilk üçte” dediği hayali canlı yayın esnasında gerçek oldu.

Bir dernek başkanı, Simge Sağın adına hayranlarının da desteği ile bayramdan sonra Arakan’da su kuyusu açacaklarını açıkladı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, duygulandı.

 

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