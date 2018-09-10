Şarkıcı Oğuzhan Uğur kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: Hepsini satın alır ahırda çalıştırırım

Youtube'da BabalaTV adlı kanalın sahibi Oğuzhan Uğur, bir başka youtuber olan MuratabiGF kanalına konuk oldu. Oğuzhan Uğur, ekşisözlük'te hakkında yapılan eleştirilere, "Hepsini satın alır ahırda çalıştırırım" diyerek sert tepki gösterdi. Eleştiriler üzerinde bir açıklama yapan Uğur, "Ahır meselesi şudur: Biz konuğumuz kendi yayınında bizimle beraberken çok eğlendiğini fakat stüdyomuzun ahır gibi koktuğunu söylemişti. Eee tabii 10 m2'ye 20 kişi. O günden beri bizim dükkanın adı ahırdır, bilen bilir. Teklifim hâlâ geçerli. Bırakın klavyeyi de gelin bizim ahıra" ifadesini kullandı.