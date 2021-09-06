Şarkıcı Fatma Turgut, konser sırasında küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Fatma Turgut, konser alanında bir kadının küs olduğu sevgilisini barıştırmak için önce telefonla aradı, telefonu açmayınca konser alanını dolduran dinleyiciler ile birlikte söylediği şarkıyı gönderdi.

İzmit Belediyesi ortaklığında üretici kadınların desteklemesi amacıyla düzenlenen İzmit Kadın Festivali’nin ikinci gününde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı.

Konser alanını dolduran vatandaşlarla sohbet de eden Fatma Turgut, "Aranızda sevgilisi ile küs olan var mı?" diye sordu. El kaldıran vatandaşlar arasından sevgilisi ile küs olduğunu söyleyen bir kadının cep telefonunu sahneye alan Fatma Turgut, erkek arkadaşını görüntülü aradı. Aradığı vatandaşın telefonu açmaması üzerine Fatma Turgut, "Ben vazgeçer miyim?" diyerek mesajla ses kaydı yolladı.

Fatma Turgut yolladığı sesli mesajda, "Merhaba ben Fatma Turgut. Kocaeli’de bir arkadaşın evindeyiz. Kalabalığız biraz. Telefonu açmadınız, çok şey kaybettiniz" dedi.

Daha sonra Turgut, konser alanını dolduran vatandaşlarla birlikte "Değmesin Ellerimiz" şarkısını söyleyerek sesli mesaj ile gönderdi.



