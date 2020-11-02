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Şarkıcı Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür!

"Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir... inşallah"

02 Kasım 2020 14:46

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür etti. Polat, "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir... inşallah. Başka da diyeceğim bir şey yok, pislikler" ifadelerini kullandı.

Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedilen İzmir'deki depremde 80'den fazla insan hayatını kaybetti. Bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremde 80'den fazla kişi de hayatını kaybederken birçok vatandaş enkaz altında kaldı.

Şarkıcı Ebru Polat da Instagram hesabından yayınladığı videosunda Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür etti. Polat, "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir... inşallah. Başka da diyeceğim bir şey yok, pislikler" ifadelerini kullandı.

Videosundan sonra yeni bir açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Cadılar Bayramı bizi bayramımız değil aklınızda olsun. Kutlayabilirsiniz tabi kimseyi ilgilendirmez. Evet doğru hayat devam ediyor bunlara kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama 1 hafta en azından insanların gözünün içine soka soka eğlencenizi paylaşmayım bari. O kadar insan göçük altında ya... Ne yapıyorsanız içinizde yapın bu şekilde cool (havalı) olmuyorsunuz."

          Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi

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