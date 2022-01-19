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Şarkıcı Ebru Polat: Devlet Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istemişti; kabul etmedim

"Hatta beni Erol Köse’ye getiren de Sayın başkanımızdır, Erol Köse şahittir buna"

19 Ocak 2022 08:47

Şarkıcı Ebru Polat, katıldığı bir programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini iddia etti. Polat'ın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Flahs TV'de yayınlanan moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı, 'Al Sana Haber' programına Ebru Polat konuk oldu.

"Erol Köse bilir, şahittir buna"

Canlı yayında Devlet Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne süren Polat şunları söyledi:

“Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse’ye getiren de Sayın Başkanımızdır. ‘Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol’ diye getiren… Erol Köse bilir, şahittir buna.”

Ebru PolatDevlet BahçeliMHPmilletvekili aday adayıErol Köse

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