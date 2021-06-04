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Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları içinde isyan etti

"Bu yasaların acilen çıkması gerekiyor"

04 Haziran 2021 21:18

Şarkıcı Aynur Aydın, bir kişinin köpeğe tecavüz ederken çektiği videoyu yayınlanmasına ardından da serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından gözyaşları içinde isyan etti. 

İstanbul Tuzla'da Ercan Ö. isimli şahsın köpeğe tecavüz ettiği görüntüleri yayınlaması ardından da serbest bırakılması üzerine sosyal medyadan tepki geldi. 35 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın da olaya tepki göstererek Instagram hesabından hikaye paylaştı.

Aydın, şahsın serbest bırakılmasına tepki olarak çektiği videoda, gözyaşlarını tutamayarak "Ne yapalım biz bu adama?" sorusunu sordu. Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemediğini haykıran Aydın, "Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum artık. Bu yasaların acilen çıkması gerekiyor" diyerek hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesini istediğini belirtti.

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