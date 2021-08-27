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Sarıyer'de kaçak midye denetimi: Toplam 11 bin 885 TL cezai işlem uygulandı

1 ton midye denize bırakıldı.

27 Ağustos 2021 10:15

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer sahil şeridinde kaçak midye avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde,1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 1 ton midye ise denize bırakıldı. 1 araca ise, özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlar olduğu görüldü.

El konulan kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Denetim esnasında el konulan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton civarında midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize iade edildi. (İHA)

kaçak midye avcılığıSarıyer

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