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Sarıyer'de ATV ile sokak köpeğini ezmeye çalıştılar

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

17 Ağustos 2021 16:49

İstanbul Sarıyer'de ATV ile gezen kişi, kendilerine havlayan köpeği geri gelerek ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
 
İstanbul'da Zekeriyaköy Mahallesi Fırat Caddesi'nde arazi aracı ATV ile caddede giden kişiye yol kenarında yatan köpek havladı.
 
ATV'dekiler bunun üzerine geri geri gelerek köpeği ezmeye çalıştı. Köpek, ATV aracından kaçarak kurtuldu.
 
İş yerinin önündeki sokak köpeklerini besleyen Batuhan Yel, "Kırk, elli yaşlarında biri arkasında iki tane kadın almış buradan geçiyorlar. Köpeğin üstünden geçmeye kalkıyor.Hayvan kaçıyor, sonra havlayarak onları kovalıyor. Geri geri gelerek hayvanı ezmeye kalkıyor. Tekrar hayvan kaçıyor. Allah'tan hiçbir cana zarar vermeden gidiyor. 20 yaşında çocuk olsa bir nebze anlayabilirim. Gençlik ateşidir bir şeydir ama 40-50 yaşlarında bir adam. Belli ki alkollü, bizim kimsenin alkol almasına söyleyecek sözümüz yok ama alkol alıp gelip burada bir hayvana zarar vermeye kalkmak kabul edilebilecek bir şey değil. İnşallah bulunurlar" dedi.
 
Kaynak: DHA
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