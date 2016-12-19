Sarısülük davası çıkışında avukatlar basın açıklaması yaptı

Ankara'da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık polis Ahmet Şahbaz'ı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ÇED Danışma Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Ethem Sarısülük davasının çıkışında bir kadın polisin Gezi Parkı direnişinde çocuklarını kaybeden anneleri "Sıra size gelecek" diye tehdit ettiğini söyledi.