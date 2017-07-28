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Sarışın Bomba film fragmanı

28 Temmuz 2017 15:38

Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron'un, başrollerini James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella ve Bill Skarsgard ile paylaştığı aksiyon türündeki "Sarışın Bomba" haftanın en iddialı yapımlarından. Vizyona giren ve yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu film, İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton'ın maceralarını konu ediniyor. "The Coldest City" adlı çizgi romandan sinemaya uyarlanan ve Kurt Johnstad'ın kaleme aldığı "Sarışın Bomba"nın yapımcılığını ise Theron ile A.J. Dix paylaşıyor.

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