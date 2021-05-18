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Sarıgül: Uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu

18 Mayıs 2021 14:38

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uzun yıllardan beri sahnede olan birçok partiyi, yapılan anketlerde geride bırakmış vaziyetteyiz" dedi.

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