Sarıgül'ün Nusret anısı gündem oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, Erzurum’daki parti kongresinde anlattığı Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu. Şişli Belediye başkanı olduğu dönemde Nusret restoranlarının işletmecisi Nusret Gökçe'nin kendisini yemeğe davet ettiğini anlatan Sarıgül, "Gittim. Oraya gazetecileri de çağırdım. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte" dedi.

Partisinin kongresine katılmak için Erzurum’a giden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, kentteki esnafları ziyaret etti. Ziyareti ettiği bir kahvehanede Erzurumlular ile buluşan Sarıgül burada Erzurumlu olan Nusret Gökçe ile olan bir anısını anlattı.

"Adam marka oldu"

Sosyal medyada yayınlanan videoda Nusret’in kendisini ziyarete geldiğini ve o dönem işlettiği kasap dükkanına davet ettiğini söyleyen Sarıgül, anısını şöyle anlattı:

“Ben senin hemşerinim, bana yardımcı ol. Benim bir kasap dükkanım var gel bir yemek ye’ dedi. Gittim. Sonra oraya gazetecileri çağırdım, Ferit Şahenk’i aldım götürdüm. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte.”

Mustafa Sarıgül'ün anlattığı anısını dinleyen vatandaşların şaşkınlığı dikkat çekti.