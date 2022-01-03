Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.



TDP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında AKP’yi eleştiren Mustafa Sarıgül, AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye siyasi tarihinde kimseye nasip olmayan bir siyasi istikrar yakaladığını ancak buna rağmen başarılı olamadığını söyledi. Yeni yıla gençlerle birlikte girdiğini söyleyen Sarıgül, “Gençleri biraz mutsuz, umutsuz gördüm. Gençleri biraz kızgın ama aynı zamanda öfkeli gördüm. Başka ülkelerde bulunan yaşıtları ile aynı imkanlara sahip olmak istiyorlar. Almanya’daki, Fransa’daki, İsveç’teki hangi imkanlara sahipse ülkemizdeki gençlerde aynı imkanlara sahip olmak istiyorlar. Haksızlığa gelemiyorlar, haksızlığa gelmekten bıkmış usanmışlar. Ama en güzeli de ülkemin gençlerinde şu ışığı gördüm; Kendilerine büyük haksızlık yapıldığını bana hissettirdiler ama hiçbir tanesi başkasına haksızlık yapmıyor ve Haksızlık yapılmasında karşı çıkıyor” diye konuştu.



TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde ilk işlerinin mülakatı kaldırmak olacağını ve bunun sözünü gençlere verdiğini söyledi. Sarıgül aynı zamanda KYK borçlarının 0 faizle yapılandıracaklarını belirtti.



