Sarıgül, bu kez kameraya toprak fırlattı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Bu kez tarladan seslenen Sarıgül, "Bu toprağa sahip çıkmazsak ancak su içerek karnımızı doyurabileceğiz" diyerek kameraya toprak fırlattı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, paylaştığı son TikTok vidosunda Türkiye’nin tarım politikasını eleştirdi.

Sarıgül, bir tarlada çektiği videoda “Pazarda fiyatlar niye yükseliyor biliyor musunuz? Bu tarlalar ekilip biçilmediği için yükseliyor. Bu toprağa sahip çıkmazsak ancak su içerek karnımızı doyurabileceğiz. Tarlaları ekmek bizim boynumuzun borcu” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. Sarıgül, konuşmasının sonunda ise kameraya toprak fırlattı. O anlar sosyal medyada Sarıgül'ün her videosu gibi viral oldu.