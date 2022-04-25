Sarıgül, bu kez de otobüs tokatladı: "Yolcu mutsuz, otobüs şoförü mutsuz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok videolarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sarıgül, bu kez de İstanbul Esenler Otogarı'ında şehirlerarası seyahat ücretlerinin pahalılığını eleştirerek otobüsü tokatladı.

Mustafa Sarıgül, şehirlerarası sehayatlerin bilet fiyatlarındaki pahalılığı eleştirdi. Sarıgül daha önce de akaryakıt fiyatlarına zamlara tepki göstermiş ve akaryakıt pompasını tokatlamıştı. Esenler Otagarı'nda bir otobüs şoförü ile çektiği videoyu TikTok hesabından paylaşan Sarıgül, videoda şunları söyledi:

"Kaptanımız diyor ki; yolcu bu fiyatlardan gidemiyor, yolcu mutsuz, otobüs şoförü mutsuz, işletme mutsuz. Ben de buradan diyorum ki pırlantadan vergi almıyorsunuz da bu otobüsün mazotundan neden vergi alıyorsunuz."