Sarıgül bu kez Almanya'daki marketten seslendi: Diyorlar ki "Fiyatlar bütün Avrupa'da yükseldi" hayır

Son dönemde artan gıda fiyatlarına isyan ederek tüp, ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez Almanya'da bir marketten vatandaşlara seslendi. Sarıgül, "Evet Türkiyemize baktığımız zaman, Türkiye'de diyorlar ki 'fiyatlar bütün Avrupa'da yükseldi' hayır" dedi.

Videoyu TikTok hesabından paylaşan Sarıgül sözlerine şöyle devam etti;

"Almanya'dayım, araştırıyorum. Fiyatlar Almanya'da yüzde 5 ile yüzde 10 arasında yükselmiş. Benim cennet vatanımda fiyatlar yüzde 100 ile yüzde 300 arasında yükseldi. İşte buna ben üzülüyorum, bunun sebebini araştırıyorum."