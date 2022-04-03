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Sarıgül: 200 liracığı ne hale getirdiniz!

"200 liracıkla marketten yaptığım alışveriş bu"

03 Nisan 2022 19:28

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 200 TL ile bir marketten alışveriş yaptı. Sarıgül 200 TL ile neler aldığına ilişkin anları TikTok'ta yayınladı. Sarıgül videoda "Marketin önündeyim. Ayçiçek yağını, peyniri, şu kadarcık eti görüyorsunuz. 200 liracıkla marketten yaptığım alışveriş bu. 200 liracığı ne hale getirdiniz!" dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün açılışında köprü geçiş ücretini açıklarken ‘200 liracık' diye ifade ettiği banknotla ilgili Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den bir paylaşım geldi.

200 TL’nin değer kaybına uğradığına dikkat çeken Sarıgül, marketten yaptığı 200 TL’lik alışveriş sonrası hükümete seslendi.

Marketten sepetine sadece 3 ürün koyabilen Sarıgül, “Marketin önündeyim. Ayçiçek yağını, peyniri, şu kadarcık eti görüyorsunuz. 200 liracıkla marketten yaptığım alışveriş bu. 200 liracığı ne hale getirdiniz!” dedi.

 

 

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