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‘Sarı Yelekliler' kepçe çaldı!

08 Aralık 2018 16:28

68 öğrenci hareketlerinin çıkış noktası Paris, yaklaşık bir aydır ‘Sarı Yelekliler'in eylemlerine sahne oluyor. 17 Kasım'da akaryakıta getirilen vergilere karşı taşrada yaşayan Fransızlar tarafından başlatılan, daha sonra kent merkezlerine yayılarak hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemlere bugün ülke çapında on binlerce kişi katılıyor. Fransa'daki bu görüntüler 2013 yılındaki Gezi Parkı Eylem'lerini anımsattı. Gezi Parkı döneminde göstericiler İnönü Stadı'nın yıkımı için bölgede bulunan bir iş makinasını ele geçirmişti.

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