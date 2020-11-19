T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Sarı Mikrofon'a 'Sana mavi tik alacağız' dolandırıcılığı

Sarı Mikrofon kurucusu Özkan Bozkurt'u 'Sana mavi tik alacağız' diyerek dolandırdılar

19 Kasım 2020 13:11

Milyar izlenmeye sahip olan sosyal medya platformu Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu. Facebook hesabında mavi tik bulunan fakat Instagram hesabında mavi tik bulunmayan Sarı Mikrofon'a, 'Sana mavi tik alacağız' dedi. Dolandırıcılar Sarı Mikrofon kurucusu Özkan Bozkurt'un bin 200 lirasını alarak telefonlarını kapattılar.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da beğeniyle takip ettiği sosyal medya platformu Sarı Mikrofon, Facebook hesabında mavi tik bulunmasına rağmen, Instagram hesabına mavi tik alamadı. Durumu fark eden internet dolandırıcıları Sarı Mikrofon'un kurucusu olan ve Hatay'da olan Özkan Bozkurt'la iletişime geçerek, belirli bir ücret karşılığında Instagram'da mavi tik alabileceklerini söyledi.

Dolandırıcılara inanarak yaklaşık bin 200 lirasını kaptıran Özkan Bozkurt, yıllardır bu işin içerisinde olan kendisinin bile dolandırılabileceğini, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İddiaya göre, şahısların hem dolandırdıklarını hem de sayfa kapatmakla tehdit ettiklerini söyleyen Özkan Bozkurt şöyle konuştu;

"10 senedir Sarı Mikrofon'un sunucusuyum. Geçtiğimiz günlerde bir sayfa bize yazdı, mavi tiki vardı ve 3 bin takipçisi vardı. 'Size de mavi tik alabiliriz ama bunun bir ücreti var' dediler. Bin 750 lira olduğunu söylediler, bende bin 500 olur mu dedim, kabul ettiler. Önce 750 TL gönderdim, sonrasında 250 daha göndermemi istedi. Sonra 500 daha göndermemi istedi. Ben de bin 200 TL'ye kadar para gönderdim ama ondan sonra da artık dolandırıldığımın farkına vardım ve bir daha para göndermedim. Şahıs şu an telefonlarını kapattı ve beni sayfalarımı kapatmakla tehdit ediyor. Arkadaşlar 10 senedir sosyal medyanın içerisindeyim bütün Instagram, Facebook, Youtube hepsinin içindeyim, bu benim işim zaten ben bile dolandırıldıysam siz de dolandırılırsınız. Şahsın ismi Ahmet Can S., Ankara'da yaşıyor, lütfen siz de bu tuzağa düşmeyin. Ben düştüm ben yandım siz yanmayın."

Instagram'ın para karşılığı mavi tik vermediğini bilmesine rağmen böyle bir hataya düştüğünü söyleyen Bozkurt, "Bin 200 TL param boşa gitti ama gerçekten paranın bir önemi yok ama benim gibi başkalarının da mağdur olmasını istemiyorum. Instagram asla mavi tiki parayla vermiyor, bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Beni dolandıran bu şahıs hakkında şikayette bulunacağım, banka dekontlarım var, konuşmalarımız var, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben düştüm siz düşmeyin. İnternet dolandırıcılığına çok dikkat edin, ürünü almadan kimseye ödeme yapmayın" şeklinde konuştu.

Sarı Mikrofon'un kurucusu Özkan Bozkurt, olayla ilgili şikâyetçi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

sarı mikrofondolandırıldımavi tikinstagramfacebooksosyal medya

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2021

İBO Show'da Cem Yılmaz ve MFÖ sürprizi; hep birlikte söylediler...

İzmir Narlıdere Metrosu’nda ışık göründü

Japonya'da günlük en yüksek vaka sayısı görüldü

Sosyal medyada viral olan video: 'Ayçiçek yağı 4 ayda %60'lık zam sonrası, kutlamalar eşliğinde evlere giriş yapıyor'

140journos'un 'Tosuncuk' belgeselinin İlk fragmanı yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi, gözaltında çıplak aramaya maruz kalan Rüya Ağdaş Sönmez’in...

Fatih Altaylı: Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçe, Gezi eylemlerini başlatan...

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e: Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı...

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim; Boğaziçi öğrencisi kullanıldı,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24