Sarı kart gösterdiği için futbolcuların saldırısına uğrayan hakem, sahadan koşarak kaçtı

Futbolseverler sahalarda ender görülen bir olaya tanıklık etti. Bulgaristan Dördüncü Ligi'nde gösterdiği sarı karta sinirlenen futbolcular karşılaşmanın hakemine saldırdı. Mücadeleyi yarıda bırakan hakem sahadan koşarak kaçtı.

Bulgaristan Dördüncü Ligi'nde oynanan bir müsabakada takımın bir futbolcusuna sarı kart gösteren hakem, fiziki saldırıya uğradıktan sonra maçı yarıda bıraktı.

Kulübedekilerin de kovaladığı Bulgar hakem, fırsat bulduğu ilk anda maçı iptal ettiğini duyurdu ve sahadan koşarak uzaklaştı.