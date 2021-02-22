Sarı Hoca İsmail Beşikçi'yi anlattılar: "Yolcusu çok olan değil, gideni az olan yoldan giden bir entelektüel; hep dik durdu"

T24 Haber Merkezi

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Türkiye'nin önemli bilim ve düşün insanlarından, Sarı Hoca lakaplı İsmail Beşikçi için bir video hazırladı.

Videoda, Baskın Oran, Doğan Özgüden, Hasan Cemal, Kadir Cangızbay, Ayşe Hür, Fikret Başkaya, Korkut Boratav, Hüsnü Öndül, Ragıp Zarakolu, Akın Birdal, Fatime Akalın, Mahmut Konuk, Ramazan Gezgin, Şanar Yurdatapan ve Şükriye Ercan, sosyolog, yazar, araştırmacı İsmail Beşikçi'yi anlattı.

İşte o anlatımlardan bazıları:

"Sarı Hoca düşün dünyasının kilometre taşlarındandır"

Doğan Özgüden-Yazar

60’lı yıllarda Ant dergisinde yöneticiyken, onun Doğu Anadolu üzerine yaptığı çalışmalar Kürt sorununa yaklaşımımızda önemli kaynaklardan biriydi.

Doğan Öz’ün Türkiye’nin Düzeni, darbecilerin başucu kitaplarından biriyken, İsmail’in 1969’da Doğu Anadolu’nun Düzeni kitabı Türkiye sol hareketinin temel referanslarından biri olmuştu.

12 Mart’ın arifesinde şubat 1971 tarihli Ant dergisinde İsmail’in Doğu Anadolu’da Geri Bırakılmışlığın Oluşumu başlıklı son derece önemli makalesini yayımlamıştık. Bu yazıdan dolayı bilim adamlığı tartışmalı 3 profesörün bilirkişi raporuyla, yazarı olarak İsmail Beşikçi ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak da benim hakkımda Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Ben sürgünde olduğum için Beşikçi tek başına yargılanmıştı.

36 kitabından 32’si yasaklanan, düşüncelerinden dolayı on yıllarca zindanlarda yatırılan Sarı Hoca Türkiye düşün dünyasının kilometre taşlarındandır.

Hasan Cemal-Gazeteci

İsmail Beşikçi Hoca deyince Kürt İdris’in o sözü hiç aklımdan çıkmıyor. 'Bizim adımız babaya, kabadayıya çıkmış ama asıl kahraman, kabadayı sizsiniz'. Resmi ideolojinin, resmi tarihin yalanlarını deşifre ederken, ömrünün 30 yılını mahkemelerde, 17 yılını hapishanelerde geçiren sevgili Beşikçi iyi ki varsın.

"Koskoca bir yürek"

Baskın Oran-Akademisyen

Kendisini Erzurum Üniversitesi’nde barındırmadılar. Bizim sosyoloji hocamız İbrahim Yasa, onu doktora asistanı olarak aldı. O zaman tanıdım. Odası benim odamla karşı karşıyaydı. Bir gün çıkışta karşılaştık. 'Kürt meselesi bu ortamda telaffuz edilmesi zor bir şey, daha uygun bir ortam olsa' dedim. Bana 'Ne zaman Baskın ne zaman' dedi. O zaman beynimde şimşekler çaktı. Beşikçi benim için koskoca bir yürek.

Ayşe Hür -Araştırmacı

İsmail Beşikçi Hocam, benim genç kızlığımdan beri rol modelimdir. Mücadelesini ve bu mücadelesinde takındığı tavır, dervişane tutumunu saygı ve hayranlıkla izlemişimdir. Sadece devletin baskısı ve zorbalıklarına değil, kendisine çok yakın olması beklenen grupların kadir bilmezliklerine yalnızlaştırmalarına karşı tavrı da çok anlamlıdır.

Kadir Cangızbay-Akademisyen

İsmail Hoca araştırmalarıyla örnek oldu. Baskılara karşı hep dik durdu ve cesaret verdi.

Korkut Boratav-Akademisyen

Doğru bildiklerini ödün vermeden sonuna kadar, gerektiğinde ağır bedeller ödeyerek savunan, aynı zamanda farklı aykırı görüşleri dikkatle, özenle dinleyen çok önemli düşün- bilim insanıdır. Hiç şüphesiz mümtaz benzeri az rastlanan bir aydındır.

"Bu ülkede yetişmiş birkaç entelektüelden biridir"

Fikret Başkaya -Akademisyen

O sıradan bir aydın değildi, münevver de değildi. Bir entelektüel, gerçeğin peşine düşen, asla taviz vermeyen, değerli bir düşünce insanı. İdeolojik köleliğe isyan eden...

Sürüden ve sıradan olandan ayrılan, yolcusu çok olan değil gideni az olan yoldan giden, bu ülkede yetişmiş birkaç entelektüelden biridir demek asla bir abartı olmaz.

Şükriye Ercan-HDP Eskişehir İl Eş Başkanı

Değerli bir yazar, araştırmacı, değerli bir entelektüel ve bu toplumun vicdanıdır. Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmemesinin bir devlet politikası olduğunu söylemekten ve sorunun doğrularından asla ödün vermemiştir. Savlarını her ortamda savunmuştur.

Ragıp Zarakolu-Yazar

Daha 60’lı yıllarda bir araştırmacı sosyolog olarak bizi aydınlatan isimlerden biri oldu. Bunun bedeli de çok ağır oldu. Ama gerçekliği örtmekte başarılı olamadılar.