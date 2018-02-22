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Sarallar, 'mahkeme' kurup yargılama yapmış

22 Şubat 2018 13:49

İstanbul polisinin Sarallar olarak bilinen ve suç örgütü olarak değerlendirilen gruba yönelik düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, bazı kişileri 'mahkeme' kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları belirtildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda Sarallar olarak bilinen ve silahlı suç örgütü olarak değerlendirilen grubun faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Örgüt lideri, yöneticileri ile örgüt üzerinde etkin olarak sözü geçen kişilerin işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargılama sürecinde olduklarından dolayı oluşan otorite boşluğunda şebeke içinde S.S. Saral'ın ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, "Ticari piyasada ekonomik ihtilaflarla öncülük yaparak haksız ekonomik çıkar sağlanması, 4 kişinin yağmalanması, 4 kişinin tehdit edilmesi, 2 kişinin yağma amaçlı darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ve haksız kazanç elde etmek istedikleri kişileri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını hiçe sayarak kendilerince mahkeme kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 8 Şubat'ta 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi" denildi.

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