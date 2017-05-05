Saplantı fragmanı

Tessa Connover eşiyle boşanmış bir kadındır. Ayrılığın acısıyla zar zor baş edebilen kadının hayatı eski kocası David'in vurduğu bir darbeyle daha sallanır. David Julia Banks adında bir kadınla tanışmıştır ve onunla evlenme hayalleri kurmaktadır. Üstelik David Julia'yı eskiden Tessa'yla birlikte yaşadıkları eve getirmiş, küçük kızları Lilly ile de tanıştırmıştır. Julia her ne kadar hayatının aşkını bulduğunu ve onu çok güzel günlerin beklediğini düşünse de, Tessa'nın tehlikeli saplantıları beklediklerinin tam tersini sunacaktır...