Şanlıurfalı çiftçi: Kuraklık desteklemesi verilmedi, borçlarımız ertelenmedi, hepimizi icraya verdiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödeneceğini açıkladığı kuraklık desteklemelerinin verilmediğini öne süren çiftçiler, ekim sezonunu yeni borçlara girerek atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Şanlıurfalı çiftçi Ferhat Demiryeri, “Kuraklık desteklemesi hiçbir şekilde verilmedi. Kooperatif borçlarımız, Ziraat Bankası’ndaki borçlarımıza hiçbir şekilde erteleme olmadı ve hepimizi icraya verdiler” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise desteklemelerin çiftçilerin nakit sıkıntısı çektiği ekim döneminde yatırılması gerektiğini belirterek, “Çiftçilerimizin icraya gitmiş borçları kesinlikle erteleme kapsamına alınmadı. Alınmadığı gibi ertelemeye giren çiftçilerimizin borçları yüzde 12,5 faiziyle ertelemeye tabi tutuldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Haziran 2021 tarihinde yaptığı bir konuşmasında, “Çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını erteliyoruz. Kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70’e, hasar ödeme oranını da yüzde 80’e çıkarıyoruz. Verim kayıplarına göre dekara yüz liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız” demişti.

Ancak ekim sezonu da geçmesine rağmen çiftçilere kuraklık destekleri ödenmedi. Desteklemelerden faydalanacak üreticilere getirilen ağır şartlar çiftçileri zor durumda bıraktı. Birçok çifti, bu şartları yerine getiremediği için desteklemeleri kullanamadı.