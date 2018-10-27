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Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 çeşit yemek sergilendi

27 Ekim 2018 20:39

Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından yürütülen 'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi' kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş 120 çeşit yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi'nde sergilendi. Hindi dolması, kazan kebabı, frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumbar, sac kavurma, semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Yerleşkede kurulan stantlarda sergilenen yöresel yemekleri inceleyen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekip aşçılardan tarif istedi.

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