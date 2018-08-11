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Şanlıurfa'da Hasan İzöl adlı iş adamı, ABD'ye tepki olarak dolar yaktı

11 Ağustos 2018 20:12

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurundaki artışa birer banknotluklardan oluşan 100 dolar yakarak tepki gösterdi. Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurunun artışına tepki gösterdi. İzol, birer banknotluktan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı. Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İzol, "Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP'den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir" dedi.

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