Zabıtanın araca kapattığı çocuğu vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa’da zabıta, Balıklıgöl’de dilencilik yaptığı iddiasıyla yakaladığı bir çocuğu zabıta aracına kapattı. Çocuğun ağlayışını çevredeki yurttaşlar fark etti. Çocuk, yurttaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi. Zabıta, kendisine tepki gösteren yurttaşlara, “Bu çocuk dilencilik yaparsa büyüdüğünde de dilencilik yapamaz. Ne yapabilir? Balicilik yapar, hırsızlık yapar” dedi.

Şanlıurfa’da, Balıklıgöl’de dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp zabıta aracına kapatılan çocuğun ağladığını fark eden yurttaşlar, zabıtaya tepki gösterdi. Bir zabıta görevlisi ile yurttaşlar arasında çocuğun arabada uzun süre tutulması nedeniyle tartışma çıktı. Zabıta görevlisi, kendisine tepki gösterenlere, “Abi sen bu çocuğa bakma, bu çocuk her zaman böyle yapar” dedi.

Olay yerine gelen polis, çocuğu araçtan indirdi. Bir yurttaş, zabıta görevlisine, “Kendi çocuğun olsa böyle yapar mısın” diye sordu. Zabıta, “Kendi çocuğum olsa dilencilik yaptırmam” diye yanıt verdi. Yurttaş, zabıtaya tepkisini sürdürdü. Zabıta, çocuğa ilişkin sözlerini sürdürerek, “Bu çocuk dilencilik yaparsa büyüdüğünde de dilencilik yapamaz. Ne yapabilir? Balicilik yapar, hırsızlık yapar” diye konuştu.

CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, zabıtanın çocuğa yaşattıklarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Vatandaşların sesini duyması üzerine olaya müdahalesiyle çocuk araçtan çıkarılmış. Konulmuş olan araç, kapalı bir araç. Çocuğun konulduğu araçta nefes alması bile zor. Zabıtanın böyle bir şey yapması üzücü ve suçtur. Hiçbir kurum ve şahsın bir çocuğa bunu yapma hakkı asla yok. Üstelik dün 23 Nisan’dı. Yanı TBMM’nin açılış yıldönümüydü. Mustafa Kemal Atatürk tarafından o gün Çocuk Bayramı olarak bütün dünya çocuklarına armağan edilmişken bugün de böyle üzücü bir olayın yaşanması bizleri de ayrıca derinden üzdü. Bunu yapanları şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılan çocuk (13), devlet korumasına alındı. Çocuğu araca kilitleyen zabıta personeli hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından idari soruşturma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye teslim edilen Suriyeli C.E., işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesinin ise görevliler tarafından izleneceği ve durumuna göre yeniden teslim edileceği kaydedildi.



Çocuğu minibüse kilitleyen ve ismi açıklanmayan zabıta personeli hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatıldı